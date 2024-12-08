«Терпеть не могу»: Лолита раскрыла свое отношение к спорту

61-летняя певица Лолита активно выступает и во время концертов любит удивлять публику открытыми нарядами. Знаменитость может выйти в свет в коротких платьях и юбках, которые смотрятся на ней уместно. Артистка рассказала, что делает для поддержания формы.

Исполнительница хита «На Титанике» признается, что постоянно ест по ночам. Звезда не отказывает себе в удовольствии подойти к холодильнику.

Как признается Лолита, она старается себя не мучить, но ровно до того момента, пока не поймет, что переела. Осознав это, Милявская ограничивает себя на протяжении недели. В остальное время артистка ест, когда хочет, особенно, если появляется сильное желание.

Пока вес певицы остается стабильным. При этом она совершенно не приверженец спорта.

«Я в одном весе уже года три или четыре. Я не занимаюсь спортом, я его терпеть не могу», — приводит ее слова Пятый канал.

Также Лолита рассказывала, что постоянно нарушает диету, прописанную врачом. Однако исполнительница внесла изменения в свой райдер. Теперь ей накрывают стол согласно рекомендациям пенсионного фонда: должны присутствовать такие продукты, как вода, молоко, черный хлеб, мед, сушки, свежие фрукты, а также нарезки из рыбы, мяса, сала и сыра.