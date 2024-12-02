«Терпеть не могу»: Анна Семенович раскрыла нелюбимый алкогольный напиток

Российская певица Анна Семенович раскрыла свое отношение к алкогольным напиткам. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

44-летняя исполнительница заявила, что ее нелюбимым алкогольным напитком является шампанское. Знаменитость также уточнила, что предпочитает вино.

«Я люблю вино. Терпеть не могу шампанское и никогда его не пью. Из крепкого алкоголя могу выпить коньяк. Но стараюсь пить не часто, у меня очень плотный график, а алкоголь отбирает много сил и энергии», — поделилась певица.

Анна Семенович прославилась благодаря участию в группе «Блестящие». Она выступала в коллективе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году исполнительница покинула группу и сфокусировалась на сольной карьере, выпустив дебютный альбом «Слухи».

С 2004 года Семенович также принимает участие в съемках кино. Анна играла в фильмах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».

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