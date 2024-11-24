Поклонник предложил Анне Семенович 5 млн рублей за новогоднюю ночь в костюме Снегурочки

Экс-солистке группы «Блестящие» Анне Семенович предложили 5 миллионов рублей за возможность увидеть 44-летнюю певицу у себя на корпоративе в костюме Снегурочки. Об этом рассказал директор артистки в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Звонит заказчик, признается в любви Анне, говорит, что готов заплатить, нужно, чтобы она приехала на новогодний корпоратив в сексуальном костюме снегурочки. Я говорю, что мы уже заняты на Новый год. Он готов был нас перекупить, но мы не перепродаемся», — разоткровенничался представитель Семенович.

При этом Анна, услышав рассказ, возмутилась, что поклонник предложил всего 5 миллионов рублей, а не хотя бы 10 миллионов.

«Дорогая Снегурочка!» — пошутила певица.

Вместе с тем, Семенович призналась, что праздники у нее уже расписаны. Однако она выдвигает всем одно условие — на корпоративах ее сопровождает возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер.

Чтобы порадовать артистку, он оплатил для нее съемки нового новогоднего клипа. Бизнесмен раскошелился на 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович перестала скрывать своего женатого возлюбленного Дениса Шреера и все чаще стала намекать о предстоящей свадьбе. При этом 44-летняя артистка предпочитает не рассказывать о том, чем занимается ее 43-летний избранник.