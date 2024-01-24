«Терпение имеет границы»: известная певица назвала причину алкоголизма мужа Кудрявцевой

Анна Калашникова считает окончание карьеры причиной алкоголизма мужа Леры Кудрявцевой. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В начале 2024 года Кудрявцева объявила о расставании с супругом, от которого она родила дочь. Телеведущая не стала раскрывать подробностей конфликта. Вместо этого она лаконично написала: «Алкоголь — зло». Певица Анна Калашникова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Артистка считает, что супруги разошлись из-за зависимости спортсмена. По мнению Анны, после завершения карьеры Игорь Макаров остался без дела. Вот почему «главным добытчиком в семье стала Лера».

«Это серьезно ударило по самооценке Игоря. Он стал выпивать», — высказалась Анна.

Калашникова считает, что Кудрявцева и Макаров навсегда расстались. Как выяснилось, у телеведущей всегда было много поклонников. Именно поэтому она сможет найти себе «достойного мужа».

«Такой хрупкой женщине тяжело нести на себе всю семью. Понятно, что ее терпение имеет границы», — резюмировала Анна.

Ранее психолог Инна Мирная назвала расставание Леры Кудрявцевой с мужем закономерным. Подробности смотрите в этой статье.