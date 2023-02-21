Терапия окончена: мужа Анастасии Заворотнюк вызвали в больницу, чтобы забрать тело

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев приехал в частную московскую клинику, где она находилась с сентября прошлого года. Очередной курс терапии окончен, и супруг забрал тело тяжелобольной артистки.

Об этом kp.ru сообщил источник.

«Её выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев», - рассказал собеседник.

В каком состоянии находится актриса, не разглашается.

Напомним, актриса находилась в клинике, которая имеет свой запатентованный метод лечения глиобластомы головного мозга. Здесь работают российские и зарубежные медики, включая специалистов из Израиля. Благодаря их методу продолжительность жизни пациентов со злокачественной опухолью мозга может увеличиться в два раза.

Болезнь у Заворотнюк обнаружили в 2019 году. Писали, что она еле выжила и не могла самостоятельно передвигаться, потому что атрофировались мышцы.

Ранее сообщалось, что у Петра Чернышева накопился долг перед судебными приставами в размере 91 500 рублей. В отношении фигуриста открыто исполнительное производство.