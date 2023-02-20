Долг около 100 тысяч рублей: у мужа тяжелобольной Заворотнюк проблемы с законом

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, вот почему все близкие и родные актрисы ее тщательно скрывают от посторонних глаз. На фоне этого преданные поклонники знаменитости стали следить за Анной Заворотнюк и Петром Чернышевым, чтобы получить хоть какую-то информацию о звездной семье. На этот раз журналисты из kp.ru добыли тревожные вести.

По информации источника, возлюбленный Заворотнюк имеет серьезные проблемы с законом. Из-за неправильной парковки авто фигуристу выписали множество штрафов, правда оплачивать их он не спешит. Вот почему судебные приставы уже возбудили исполнительное производство. На данный момент долг Петра составляет 91 500 рублей.

«Общая сумма неоплаченных штрафов составляет 91 500 рублей, и часть из них уже просрочена с октября-ноября 2022 года. Это чревато проблемами: неоплаченные суммы могут обернуться принудительным списанием денег с банковских счетов, начислением пеней и т.д.» — информирует kp.ru.

Ранее мы писали о том, что впервые за долгое время Петр Чернышев вышел в свет в компании известной женщины. Подробности читайте в этой статье.