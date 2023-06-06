Терапевт Лапа заявила, что врачи не выпишут Романа Костомарова из-за риска новых инфекций

Роман Костомаров находится в больнице «Коммунарка» уже почти полгода. Он поступил в реанимацию в начале января с симптомами пневмонии, и никто даже не подозревал, что все закончится тремя ампутациями и большими осложнениями. Сейчас спортсмен уже находится на реабилитации. Медленно, но верно он восстанавливается и готовится к протезированию. Однако до сих пор неизвестно, когда медики примут решение о его выписке.

Еще пару месяцев назад врачи говорили, что фигурист отправится домой летом. Затем сроки сдвинулись до начала осени текущего года. А теперь никто в принципе не заговаривает о датах. Терапевт Людмила Лапа считает, что это не просто так, ведь никто не может предугадать, что может произойти в ослабленном организме пациента даже в ближайшее время.

По мнению эксперта, сотрудники «Коммунарки» боятся, что у Романа могут начаться новые воспалительные процессы, ведь риск возникновения инфекций все еще крайне велик. «Они опасаются каких-то воспалительных процессов, которые могут начаться при полиорганных нарушениях. Такое всегда очень сложно компенсировать. Печень страдает дольше всех, ведь именно этому органу нужно очищать организм», - заявила терапевт изданию Woman.ru.

Специалист призналась, что Костомаров должен сейчас находиться под постоянным наблюдением медиков. Любой контакт с внешним миром может обернуться новыми проблемами. Сложность состоит еще и в психологическом состоянии фигуриста, которое не стабильно. Не исключено, что, столкнувшись с бытом, он впадет в глубокую депрессию, а этого допустить нельзя.

Также Людмила Лапа сделала свои прогнозы по восстановлению спортсмена. По ее словам, даже если в ближайшее время его полностью стабилизируют, реабилитация будет продолжаться минимум полгода.

Ранее источник раскрыл, какие операции были проведены Роману Костомарову в последнее время.