Источник рассказал о проведенных Костомарову операциях в последнее время

46-летнему фигуристу Роману Костомарову сделали подготовительные операции перед протезированием ног. Сейчас идет стадия заживления.

Об этом ТАСС рассказал источник.

«Продолжается подготовка к протезированию - операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления», - сообщил неназванный собеседник.

Далее предстоят подготовительные мероприятия на руках, затем также потребуется время на заживление. О выписке речи не идет.

Говоря о моральном состоянии Костомарова, источник сообщил, что «бывают перепады» настроения, но «никакой депрессии» нет.

Напомним, Костомаров лежит в больнице с 10 января. Ему ампутировали ноги по колено, а также кисть одной руки и пальцы на другой.

8 мая спортсмен сделал первую за несколько месяцев публикацию в соцсетях. Костомаров разместил на своей странице фотографию из больницы в черной толстовке с надписью «Без комментариев». Он выразил благодарность врачам, которые «вытащили с того света».