Источник рассказал о проведенных Костомарову операциях в последнее время
Фото: Starface.ru
46-летнему фигуристу Роману Костомарову сделали подготовительные операции перед протезированием ног. Сейчас идет стадия заживления.
Об этом ТАСС рассказал источник.
«Продолжается подготовка к протезированию - операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления», - сообщил неназванный собеседник.
Далее предстоят подготовительные мероприятия на руках, затем также потребуется время на заживление. О выписке речи не идет.
Говоря о моральном состоянии Костомарова, источник сообщил, что «бывают перепады» настроения, но «никакой депрессии» нет.
Напомним, Костомаров лежит в больнице с 10 января. Ему ампутировали ноги по колено, а также кисть одной руки и пальцы на другой.
8 мая спортсмен сделал первую за несколько месяцев публикацию в соцсетях. Костомаров разместил на своей странице фотографию из больницы в черной толстовке с надписью «Без комментариев». Он выразил благодарность врачам, которые «вытащили с того света».