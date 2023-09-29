«Теперь жалею»: Татьяна Анциферова вспомнила, как ей предлагали купить звание заслуженной артистки

Эстрадная певица Татьяна Анциферова заявила, что однажды ей предложили сделать звание заслуженной артистки России за особую плату. Однако она не смогла себе этого позволить, о чем рассказала в беседе с mk.ru.

Точную сумму исполнительница не помнит, но получить звание можно было примерно за 3-5 тысяч долларов. Такое неожиданное предложение Татьяне Анциферовой поступило еще в 1990-х годах.

«Я столько лет работала в Союзе, потом в России, и вдруг нужно за деньги покупать звание? В общем, я не сделала его, а теперь жалею» – пожаловалась певица.

Татьяна Анциферова перестала выходить на сцену еще в 2010 году. Это решение пришлось принять из-за состояния ее здоровья, но, как отмечает артистка, по выступлением она не скучает.

«Я больше скучаю из-за того, что нет подходящего для меня материала. Мне хочется экспериментировать, делать какие-то записи. Но то, что последние годы мне предлагали, неинтересно», – пояснила 69-летняя исполнительница.

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