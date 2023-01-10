«Теперь я знаю точно»: Госпитализированный Никита Михалков обратился к поклонникам

Никита Михалков, которого ранее госпитализировали с диагнозом двусторонняя нижнедолевая пневмониея», пришел в себя и рассказал о своём самочувствии.

По словам режиссера, он еще достаточно долго вынужден будет пребывать в больнице, продолжать обследования и подбирать необходимое лечение.

«Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!»

Напомним есть версия, что культовый режиссер мог подхватить опасный вирус на похоронах своего друга и композитора Эдуарда Артемьева.