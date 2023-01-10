16:14, 10 января 2023
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«Теперь я знаю точно»: Госпитализированный Никита Михалков обратился к поклонникам
Никита Михалков, которого ранее госпитализировали с диагнозом двусторонняя нижнедолевая пневмониея», пришел в себя и рассказал о своём самочувствии.
По словам режиссера, он еще достаточно долго вынужден будет пребывать в больнице, продолжать обследования и подбирать необходимое лечение.
«Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!»
Напомним есть версия, что культовый режиссер мог подхватить опасный вирус на похоронах своего друга и композитора Эдуарда Артемьева.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://t.me/shot_shot
Автор:Кирилл ЗенковТеги: