10:21, 30 декабря 2022
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«Теперь я знаю, на что обратить внимание»: Татьяна Буланова обратилась к врачам
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Татьяна Буланова опубликовала фотографию из процедурного кабинета. Накануне Нового года исполнительница сдала кровь.
«Теперь я знаю, на что нужно обратить внимание», - намекая на проблемы со здоровьем, написала Буланова.
Также она сообщила, что ежегодно делает полный чек-ап организма и обсуждает результаты с врачом.
Ранее сообщалось об ухудшении состояния телеведущего Бориса Корчевников после операции на голове. Он начал заикаться и странно жестикулировать.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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