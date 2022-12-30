«Теперь я знаю, на что обратить внимание»: Татьяна Буланова обратилась к врачам

Певица Татьяна Буланова опубликовала фотографию из процедурного кабинета. Накануне Нового года исполнительница сдала кровь.

«Теперь я знаю, на что нужно обратить внимание», - намекая на проблемы со здоровьем, написала Буланова.

Также она сообщила, что ежегодно делает полный чек-ап организма и обсуждает результаты с врачом.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния телеведущего Бориса Корчевников после операции на голове. Он начал заикаться и странно жестикулировать.