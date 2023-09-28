«Теперь я восхищаюсь собой»: Айза показала первые фото после пластики лица

Бывшая жена рэпера Гуфа и блогерша Айза показала свои фото после пластики, чтобы поддержать коллегу Викторию Боню. Она отметила, что оценивать лицо брюнетки пока рано. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Напомним, что с недавнего времени Боня находится в центре скандала. Она сделала пластическую операцию на лице, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей. Блогерша скрывалась за очками, но поклонники заметили, что ее облик сильно изменился. Многие раскритиковали блогершу и назвали ее Майклом Джексоном, намекая на то, что она испортила природную красоту. Виктория выходила на связь со слезами и жаловалась, что ее не понимают.

Экс-супруге Гуфа стало жаль коллегу, поэтому она решила ее поддержать. Айза показала на своем примере, что лицо после операции отличается от того, которое будет через несколько месяцев. Девушка уверена, что «лицо Бони будет шикарным».

Айза опубликовала в соцсетях свои снимки после пластической операции. Она рассказала, что долго восстанавливалась после хирургического вмешательства и в первое время думала, что никогда не будет красивой. Она вспомнила об интервью, которое давала Ксении Собчак в 2020 году. По ее мнению, тогда ее внешность была «максимально уродливой».