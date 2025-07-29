«Теперь я вампирша»: Настя Ивлеева впервые после «голой» вечеринки сменила имидж

Настя Ивлеева сообщила, что впервые после «голой» вечеринки сменила имидж. Блогерша поделилась переменами в жизни в соцсети.

После скандала с «голой» вечеринкой жизнь Ивлеевой кардинально изменилась: она лишилась рекламных контрактов, поддержки россиян, отказалась от блонда и эпатажной одежды. За все время отмены на ТВ Настя ни разу не надевала яркие образы и придерживалась естественности. Однако недавно Ивлеева впервые решилась добавить красок в имидж — в личном блоге она показала красный маникюр.

«В последние полтора года я была на нюде, на вот этом прозрачном стиле и образе жизни. И, кстати, в косметике у меня все так и продолжается. Только губки, чуть-чуть бровки и все. Только чистота и порядок. А теперь я вампирша! Хищница, понимаете?» — похвасталась знаменитость.

Настя показала, что нашла старые наушники в тон маникюра. Ивлеева вспомнила, что еще несколько лет назад покупала машины под цвет ногтей.

«Раньше я покупала машины под цвет ногтей, а теперь вот старые наушнички соскребаю с архивов», — резюмировала она.

Ранее блогерша Настя Ивлеева задумалась о новой профессии после отмены на ТВ. Подробности читайте в этой новости.