«Теперь я бабушка»: Анна Седокова сообщила о пополнении в семье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова окончательно пришла в себя после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и стала активно делиться в соцсетях тем, что происходит в ее семье. 42-летняя певица удивила своих подписчиков неожиданным заявлением – она стала бабушкой.

Как оказалось, дочь Седоковой завела котенка.

«Теперь я бабушка. И у меня есть котовнучка! Я всегда мечтала о коте, но Алина осуществила мечту. Вы не представляете, что это за чудо. У меня были только собаки и тут кошка. И такая лапушка», - разоткровенничалась Анна в своем Telegram-канале.

Она также показала фотографии, на которых запечатлены счастливые дети, играющие с котенком.

В личном блоге Анна раскрыла и кличку питомца, однако призналась, что изначально выбрала другое имя. «Bean (все еще никак не смирюсь с этим именем, но я демократичная ма и принимаю решения своих детей) Diva (это второе имя, которое я ей все же дала) в семью», — поделилась певица.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица готовится к большому гастрольному туру по городам России. Он подчеркнул, что Седоковой уже не интересен ни устроивший ее травлю блогер Пугачев, ни ситуация с Янисом Тиммой.