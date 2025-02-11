«Ей уже не интересна ситуация с Янисом»: раскрыты планы Анны Седоковой после смерти бывшего мужа

Анна Седокова постепенно возвращается к привычной жизни и работе после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В беседе с Woman.ru продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица готовится к большому гастрольному туру по городам России.

Недавно Анна Седокова впервые за долгое время прервала молчание после смерти экс-супруга. Артистка утверждала, что сейчас переживает «самый сложный период в жизни». Вместе с тем экс-солистка группы «ВИА Гра» дала понять, что намерена снова выступать с концертами. Действительно, певица уже отпустила ситуацию и не только участвует в телешоу, но и готовится к большому гастрольному туру.

По словам Сергея Дворцова, помимо решения творческих вопросов, артистка собирается подать в суд на друга Яниса Тиммы. Более того, Анна Седокова наняла «семь влиятельных адвокатов».

«Сейчас она будет писать заявление в органы на Марка Пугачева, так называемого друга Яниса. Пугачев пытается перекрыть ей кислород, но ничего у него не выйдет. Он давит на Анну, хочет добиться ее отмены, давит на тех, кто ее защищает», — заявил продюсер.

Сергей Дворцов подчеркнул, что певице «уже не интересен ни Пугачев, ни ситуация с Янисом». Собеседник издания рассказал, что у Анны Седоковой уже «начались концерты» и «есть заказчики».

«Адвокаты взаимодействуют с родителями Яниса, она никуда не лезет. Она ушла в творчество, в ближайшие полгода большой гастрольный тур. А что касается слов про бывшего мужа, то все, что нужно, Аня сказала отцу Яниса», — отметил Сергей Дворцов.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

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