«Конечков нашего размера еще нет»: Лиза Арзамасова рассказала про увлечение 3-летнего сына

3-летний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха увлекся спортом. Правда пока Лев пошел не по стопам отца-фигуриста: раз в неделю он посещает футбольную секцию. О новом хобби сына Лиза рассказала сайту «Страсти».

«Никому не хочется тренироваться в детстве, если только это не абсолютная радость и удовольствие. Так что, во-первых, нужно понять, нравится ли малышу занятие, которое предлагают родители, потом выяснить, получается ли у него, расположен ли он физически к этому. Мы с Лёвой сейчас на футбол раз в неделю ходим, он вообще оттуда бы не уходил (смеется). А вот конечков нашего размера еще нет», — высказалась актриса.

В августе 2024 года Арзамасова вновь стала мамой. Лиза призналась, что волновалась перед родами больше, чем в первый раз. По словам актрисы, ее переживания не связаны с трудностями, возникшими во время беременности. Она старалась сконцентрироваться на позитиве и думала о здоровье будущего ребенка.

«Понятно, что организм задействует какие-то ресурсы и можно столкнуться с разными его состояниями. Тут вообще, если это не проявления нездоровья, а только эстетика, можно и потерпеть несколько месяцев. Главное — родить здоровенького ребёночка, а с остальным потом разберемся», — резюмировала Лиза.

Полное интервью Лизы Арзамасовой о материнстве, актерстве и самом сумасшедшем поступке читайте здесь.