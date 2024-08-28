«Теперь уже детей приводят»: Князев из «Короля и Шута» рассказал о публике на концертах

Основатель «Короля и Шута», а также лидер группы «КняZz» Андрей Князев рассказал, что на их концерты приводят и детей. Он пообщался с газетой «Известия» о творчестве и выступлениях в ДК имени Горбунова, который называют «Горбушкой».

Артист признался, что эта площадка является значимой для «Короля и Шута», так как с приходом популярности они стали выступать именно в этих стенах.

«Не сразу, естественно, мы начали с сольных концертов там: сначала было участие в разных фестивалях. Очень хорошо помню гримерку, потому что мы туда сильно заранее приезжали», – поделился Андрей.

ДК пережил реконструкцию, но, как признался певец, дух остался тем же. Только зрители со временем поменялись. Если раньше приходили люди возраста солистов или старше, то теперь послушать коллектив «КняZz» приводят даже детей.

«На наши концерты они уже детей приводят. Публика омолаживается. Рок-музыка — это вообще молодежная история. Потом, став постарше, люди всё равно слушают рок-музыку, если они на ней воспитывались, но уже не такие ходоки на концерты. А вот с детьми приходят!» – добавил звезда.

Ранее Андрей Князев ответил на обвинения в том, что он «наживается» на памяти группы «Король и Шут».