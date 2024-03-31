Андрей Князев ответил на обвинения в том, что он «наживается» на памяти группы «Король и Шут»

Певец и лидер группы «КняZz» Андрей Князев ответил критикам, обвиняющим его в том, что он эксплуатирует наследие рок-группы «Король и Шут» и «наживается» на этом. В беседе с Валерией Германикой на YouTube-канале «Лера в Большом Городе» музыкант заявил, что уход Михаила Горшенева никак не повлиял на успех его группы.

Андрей Князев является одним из основателей (вместе с Михаилом Горшеневым) панк-рок-группы «Король и Шут». Долгие годы артист был одним из фронтменов и вокалистов коллектива. Также музыкант является автором большинства текстов группы.

С 2011 года Андрей Князев является лидером группы «КняZz». После смерти Михаила Горшенева в 2013 году группа «Король и Шут» прекратила свое существование. Алексей Князев продолжает выступать со своим коллективом «КняZz». Певец до сих пор сталкивается с обвинениями, что свою карьеру он построил благодаря Михаилу Горшеневу (Горшку).

«Многие говорят, что я наживаюсь на Горшке. Нет. Просто я в формате „Короля и Шута“ я до сих пор держу его рядом с собой. Люди не понимают, что такое взаимоотношения с песней. Вот я помню, как писал „Прыгну со скалы“. И теперь я должен в угоду хейтерам отказаться от своего детища? Есть своя связь между автором и его произведением», — заявил Андрей Князев.

По мнению музыканта, говорить о том, что он якобы наживается на наследии Михаила Горшенева, нельзя. Андрей Князев отметил, что в момент ухода Горшка группа «КняZz» уже успешно выступала.

Артист добавил, что некоторые организаторы говорили, что у «КняZz» ничего не получится. По словам Андрея Князева, работать с такими людьми коллектив не будет.

«Все, кто так говорили сейчас, сколько бы они вокруг нас не вертелись, это бесполезно. Мы с ними работать не будем, мы работаем только с теми, кто нас поддержал», — заключил музыкант.

Ранее мы писали о том, что Андрей Князев раскритиковал подражателей группы «Король и Шут».