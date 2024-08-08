«Теперь со мной навсегда»: больной раком Кушанашвили снял гигантский шрам на животе

Телеведущий Отар Кушанашвили снял на видео огромный шрам на животе и рассказал, что он будет с ним всю жизнь. Больной раком артист опубликовал видео в своем Telegram-канале и сообщил об изменениях во внешности.

Сейчас звезда активно ведет соцсети и рассказывает о том, что происходит в его жизни. Так, он опубликовал кадры, на которых был запечатлен гигантский рубец, тянущийся от пупка до груди. Сам автор признался, что публикует ролик, несмотря на противников натуралистических съемок.

«Я понимаю хорошо людей, которые эстетическими категориями вооружась подходят к жизни. Но это-то мой организм, мой любимый мною организм. А я вас информирую, что этот шрам теперь со мной навсегда», – высказался Отар.

Несмотря на шрам и постаревший вид, телеведущий находился в отличном настроении и шутил.

Напомним, что 20 июня Кушанашвили попал в больницу в Красногорске. Врачи обнаружили у него острую непроходимость кишечника, а после нашли рак. Когда звезда вышел на связь с поклонниками, то сообщил жуткие детали госпитализации. По его словам, он пережил две клинические смерти, но так просто не сдастся. 13 июля его выписали и направили на амбулаторное лечение перед курсом химиотерапии.

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