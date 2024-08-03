60-летней актрисе Жанне Эппле стало плохо во время спектакля «Теща с сюрпризом»

Актрисе Жанне Эппле стало плохо во время спектакля «Теща с сюрпризом». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще до начала постановки «Теща с сюрпризом», в котором задействована Жанна Эппле, актриса жаловалась на плохое самочувствие. Однако она все же решила выйти к зрителям. Уже во время спектакля у Эппле закружилась голова. Тем не менее, она отыграла свою часть и ушла за кулисы.

Прибывшие на место врачи диагностировали у актрисы ОРВИ. От госпитализации Эппле отказалась. Знаменитость рассказала журналистам, что сейчас чувствует себя хорошо. Внезапные проблемы со здоровьем она связывает с пониженным давлением.

Напомним, Жанна Эппле имеет на счету более 30 ролей в кино и театре. Одной из самых известных работ актрисы является комедийный сериал «Бальзаковский возраст или все мужики сво…».

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