«Теперь пою за еду»: отмененная певица Лолита Милявская выступила в ресторане

Певица Лолита Милявская спела в ресторане, чтобы получить бесплатную еду. Она поделилась, что решила воспользоваться советом, который ей дали в СМИ, и попробовала выступить для официанта.

В личном блоге артистка опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как исполнила хит «Раневская» перед работником ресторана. Она сделала это, когда поняла, что он ее узнал. Молодой человек выразил восхищение вокалисткой, и она попросила его за песню принести ей бесплатное блюдо. Правда, с первого раза вспомнить слова трека она не смогла.

«Теперь пою за еду… Решила попробовать и прокатило. <…> Хорошо быть пенсионеркой, все заботятся», - написала Лолита на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Милявская довольно часто шутит по поводу своей «отмены». После декабря 2023 года она потеряла все свои концерты, а также ее перестали приглашать в телевизионные проекты. Сама она делилась, что не унывает, так как давно устала от шоу-бизнеса.

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