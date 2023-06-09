«Теперь она в России»: известный шоумен объявил об окончательном возвращении Аллы Пугачевой

В начале мая певица Алла Пугачева, которая уже много месяцев живет в Израиле, неожиданно прилетела в Москву ради похорон своего друга – модельера Валентина Юдашкина. На Родине она провела около недели, после чего вернулась обратно к мужу. Однако известный шоумен недавно заявил, что Примадонна вновь вернулась благодаря ему и на этот раз окончательно.

Артист Гоген Солнцев признался – Пугачева теперь будет в России и всегда рядом с ним. Правда, не лично, а ее изображение, которое он увековечил на себе. Дело в том, что блогер свел татуировку, посвященную бывшей жене, и поверх нее набил глаз Аллы Борисовны. По его словам, он довольно долгое время мечтал это сделать.

«Она – наша легенда. Да, с заблудшей душой, но с кем не бывает. Многие из нас, даже самые великие, совершают ошибки. Зато теперь она в России, всегда будет рядом со мной», - поделился Гоген с изданием mk.ru.

Солнцев отметил, что изначально мастер предлагал ему перенести на кожу целое изображение Пугачевой, но он решил ограничиться только оком. Он верит, что это изображение теперь будет приносить ему по жизни только удачу.

Ранее стало известно, что думает об Алле Борисовне музыкальный критик Сергей Соседов. По мнению телеведущего, певица пережила свою славу и сама в этом виновата.