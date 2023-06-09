«Она не пережила»: стала известна печальная участь Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева окончательно переехала в Израиль вместе с семьей в конце прошлого года. Она открыто поддержала своего супруга Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ), из-за чего от нее отвернулись многие поклонники и коллеги. Теперь не проходит и дня, чтобы кто-то не осудил Примадонну. И недавно это сделал и музыкальный критик Сергей Соседов.

Телеведущий никогда не был большим фанатом певицы, но теперь окончательно перестал скрывать свое истинное к ней отношение. Он заявил, что она не стоит того, чтобы о ней так много говорили, так как ее время уже давно прошло. Когда-то, по мнению Соседова, она действительно была почти иконой на эстраде, но сейчас это уже не так. Он считает, что она сама виновата в этой незавидной участи.

«Это уже давно пережаренный стейк… Все думали, что она будет вечной певицей. Но она не пережила собственной славы. Наверное, надо просто было вовремя уходить», - поделился своим мнением критик.

Высказался Сергей и о муже Примадонны. Он отметил, что в России Галкин* зарабатывал просто колоссальные деньги, которые ему теперь в Израиле точно никогда не светят. Впрочем, шоумен и сам это понимает. В последнее время его концерты собирают совсем мало народа, и из-за этого он стал удалять из Сети видео со своими антироссийскими цитатами. Однако это не сильно спасло ситуацию.

Сам артист заявляет, что его совершенно не волнует то, что теперь меньше людей приходят на него посмотреть за границей. Правда, близкие к его окружению признаются – на самом деле он сильно переживает.