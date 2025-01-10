«Послал этого вруна»: Басков снова ответил фониатру Рудину на его слова

Николай Басков назвал вруном фониатра Льва Рудина после скандала. Об этом стало известно из соцсетей.

Фониатр Лев Рудин, который в прошлом году попал в скандал на шоу «Ну-ка, все вместе» рассказал, что Николай Басков, обматеривший его, так и не извинился за свои слова.

Николай Басков в личном блоге опубликовал скриншоты переписки с Рудиным — на них видно, что 26 ноября певец извинился перед фониатром.

«Все-таки правильно, что послал этого вруна», — подписал скриншоты певец.

В комментариях в защиту Баскова высказалась певица Ева Власова, которая также присутствует в качестве члена сотни на шоу.

«Во время съемок следующей программы Николай все же извинился перед Львом публично. А вот Лев, перед участницей, которую назвал курицей в эфире, не извинился», — написала она.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены званий народных артистов Украины.