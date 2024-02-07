«Теперь он без команды»: Бузова прошлась по экс-супругу на съемках шоу

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова высмеяла бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова на съемках шоу «Это нормально?». Об этом пишет Super.

Как призналась артистка, ее экс-мужа «уже не знают», хотя еще некоторое время назад он был востребованным. Звезда в шутку спросила, для чего она про него напомнила. Она подчеркнула, что без нее про спортсмена «никто бы и не вспомнил».

Кроме того, певица не оставила без внимания спортивную карьеру Тарасова, намекнув, что к нему утратили интерес футбольные клубы.

«Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды», — поиронизировала Бузова.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, однако спустя четыре года объявили о своем разрыве. Телеведущая признавалась, что причиной разрыва стали измены футболиста. Тарасов в свою очередь заявлял, что звезда «Дома-2» не хотела иметь детей.

Позднее Бузова встречалась с блогером Давидом Манукяном, а Тарасов узаконил свои отношения с моделью Анастасией Костенко.

Ранее Ольга Бузова поведала о сильной усталости после съемок.