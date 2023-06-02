Теперь официально: Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего Валерия Руднева

В последнее время все внимание публики приковано к Татьяне Булановой. В 2022 году певица обрадовала своих поклонников, сообщив о предстоящей свадьбе. Новым избранником 54-летней знаменитости стал бизнесмен Валерий Руднев. Татьяна неоднократно говорила: разница в возрасте не послужила помехой для их любви. Вот почему в последние месяцы Буланова была увлечена подготовкой к церемонии бракосочетания. Певица даже признавалась, что заметно похудела к предстоящему торжеству. Как сообщает kp.ru, долгожданное мероприятие состоялось 2 июня 2023 года.

Татьяна не афишировала это значимое событие. Более того, она не говорила, где именно пройдет свадьба. О важных переменах в жизни знаменитости проинформировала ее близкая подруга. В личном блоге Лена Королева трогательно обратилась к молодоженам.

«Сегодня важный день для Санкт-Петербурга! Выходит замуж наша любимая певица всех времен и народов — Танечка Буланова», — написала женщина.

Сама артистка пока никак не комментировала сообщения прессы о своей свадьбе.

Напомним, брак с Рудневым стал третьим для Булановой. От предыдущих отношений у певицы есть два сына, с которыми Валерий, по словам Татьяны, хорошо ладит.

Ранее Буланова заявила, что у покинувших РФ Пугачевой и Хаматовой «не самая лучшая жизнь». Подробности смотрите здесь.