«Поджелудочная пострадала»: Лерчек пожаловалась на проблемы со здоровьем и заявила о диагнозе

Лерчек призналась, что ей диагностировали острый панкреатит.

Валерия Чекалина сообщила в социальных сетях о своем состоянии здоровья. Блогер мучалась из-за болей в животе, поэтому решила обратиться к врачу, чтобы узнать причину плохого самочувствия.

Звезда сдала анализы и поделилась их результатами у себя в блоге. Специалист поставил 31-летней Лере диагноз в виде острого панкреатита. Теперь ей необходимо пройти курс лечения.

«Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок слева и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастроскопии и колоноскопии», — пожаловалась Лерчек своим поклонникам.

Недавно Чекалина вернулась из Колумбии, где проходили съемки шоу на выживание. Она сообщила, что там приходилось бороться не только за победу, но и за еду, так как участники сильно голодали. По возвращению домой Лерчек стала накрывать большие столы для всей семьи, чтобы насладиться вкусными блюдами, которых ей не хватало на протяжении месяца.

Ранее мы писали о том, что Лерчек повредила три машины из-за инцидента на дороге.

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