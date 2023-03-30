Теперь официально: дочь Заворотнюк сообщила о состоянии родственницы и своем отъезде из РФ

Уже несколько лет все внимание публики приковано к семье Анастасии Заворотнюк. Актриса борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака, вот почему родственники скрывают ее от любого взаимодействия с прессой. Узнать о последних новостях звездного семейства можно от дочери Заворотнюк. Анна ведет довольно активный диалог с подписчиками и нередко делится эксклюзивными подробностями. Известно, что несколько недель назад девушка вернулась в РФ, чтобы проведать родных. В личном блоге наследница Анастасии откровенно рассказала о состоянии своей родственницы.

Так, Анна поделилась видео, на котором она запечатлена вместе с бабушкой. Женщины провели вместе довольно насыщенные выходные: они прогулялись по столице и посетили известный ресторан. Заворотнюк отметила: несмотря на возраст, ее бабушка находится в прекрасном здравии и ни на что не жалуется.

«У нас все отлично, бабуля тоже хорошо. Выходные были очень насыщенными и семейными, поэтому не хотелось тратить ни минуты на социальную сеть», — сообщила Анна.

К слову, вернувшись в РФ, Заворотнюк нередко жаловалась на возникшие трудности. Сначала ей показалось слишком холодно в заснеженной Москве, а затем она и вовсе заявила о проблемах с документами, из-за которых Анна не может вернуться в ОАЭ. Как выяснилось, все вопросы улажены, и уже совсем скоро знаменитость покинет Россию.

«В конце апреля полечу обратно в Дубай», — написала в личном блоге девушка.

Ранее Анна рассказала о том, что, узнав о болезни матери, ей потребовалась помощь психолога. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Рустам Солнцев заявил, что Джиган проявляет садизм по отношению к Самойловой. Что натолкнуло мужчину на подобные суждения — узнаете в этой статье.