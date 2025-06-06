Режиссер Федор Бондарчук впервые вышел в свет после развода с Паулиной Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук впервые после развода с Паулиной Андреевой вышел на публику. Он принял участие в церемонии вручения премии, где представил номинацию «Мир должен знать». Кадры с мероприятия появились в соцсетях.

Для своего первого публичного выхода после развода 58-летний режиссер выбрал стильный образ: светлые джинсы в сочетании с черным пиджаком и белым нагрудным платком. На сцене он вручил награду исполнительницам хита Sigma Boy – Светлане Чертищевой (Betsy) и Марии Янковской.

Напомним, что в марте 2025 года Бондарчук и Андреева объявили о прекращении брака после девяти лет отношений, шесть из которых были в статусе официального брака. У бывших супругов остался четырехлетний сын Иван, которого они тщательно оберегают от внимания СМИ.

После развода актриса сменила фамилию на двойную - Андреева-Бондарчук, о чем свидетельствуют данные, которые нашли журналисты.

Слухи о проблемах в семье появились еще осенью 2024 года, когда пара стала появляться на мероприятиях порознь и без обручальных колец. Среди возможных причин расставания в СМИ называли творческие разногласия или разные политические взгляды.

Ранее мы писали о том, что Паулина Андреева впервые появилась на публике после развода с Бондарчуком.