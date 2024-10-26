«Теперь нас трое»: Марк Кондратюк о завершении дружбы с Макаром Игнатовым, женившимся на Трусовой

Фигурист Марк Кондратюк признался, что перестал общаться с Макаром Игнатовым. Спортсмены ранее вместе тренировались и близко общались, однако после женитьбы Игнатова на Александре Трусовой дружба молодых людей резко прекратилась.

По словам 21-летнего Марка, после свадьбы Макар отдалился от всех, а также сменил тренера. Теперь в команде Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской остались Александр Самарин, Дмитрий Алиев и сам Марк Кондратюк.

«Я думаю, что теперь нас трое — я, Александр и Дмитрий. Да, нормально, это был его выбор», —приводит StarHit слова Кондратюка.

Напомним, Александра Трусова сначала встречалась с Марком Кондратюком, однако пара рассталась по инициативе молодого человека. Через несколько месяцев у фигуристки случился роман с Макаром Игнатовым, который завершился свадьбой.

Ранее Александра Трусова показала интерьер новой квартиры и нарвалась на критику. Дизайнерский ремонт, выполненный в черных и серых тонах, не понравились поклонникам спортсменки.