Александра Трусова показала интерьер новой квартиры и нарвалась на критику. Об этом стало известно из соцсетей.

Фигуристка Александра Трусова поделилась с подписчиками видео из своей новой квартиры. Она показала дизайнерский ремонт, выполненный в черных и серых тонах. Абсолютно все комнаты, включая ванную и кухню, были покрашены в темные цвета.

«Я всегда катаюсь на очень белом льду, и у меня хотелось такого темного пространства, чтобы отдыхать. Я больше люблю, когда темно. Тогда я лучше отдыхаю. Как друзья и близкие отнеслись к ремонту? Многие по-разному, но в целом все поддержали мой выбор, особенно фигуристы», — рассказала она.

А вот подписчики Трусовой не разделили ее восторга насчет ремонта. Многие отметили, что темные цвета в интерьере только уменьшают пространство.

«Все комнаты серые. Чересчур для меня. Хотя бы одна должна быть светлой», «Не уютненько», «Черная сантехника это треш, будет видно налет», «Все темное как в подвале», — написали комментаторы.