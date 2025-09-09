«Боюсь, он съедет»: беременная Регина Тодоренко заявила о проблемах с мужем

Беременная телеведущая Регина Тодоренко выразила опасения, что муж съедет от нее из-за бессонницы. Знаменитость пожаловалась на самочувствие в соцсети.

35-летняя телеведущая готовится к рождению третьего ребенка. На последних сроках Регина стала испытать проблемы со сном. По словам Тодоренко, теперь она просыпается около четырех утра.

«Бужу мужа, потому что уже час верчусь-кручусь и не могу уснуть. Последние дни я все чаще просыпаюсь среди ночи. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют в голове. Лежу, ворочаюсь, ищу удобное положение, перекладываю подушку с боку на бок, считаю движения малыша...», — высказалась знаменитость.

По словам Регины, она изучила исследования британских ученых и выяснила, что большинство женщин сталкивается с проблемами со сном. Тодоренко убеждена, что таким образом организм настраивается на бессонные ночи с новорожденным малышом.

«Буду ли я уставать? Конечно. К третьей беременности я уже свыклась с тем, что именно так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — заявила она.

Регина добавила, что бороться с бессонницей ей помогает муж, который успокаивает в ночи. Тодоренко в шутку предположила: если проблемы со сном сохранятся, то Влад Топалов «съедет на диван в гостиную».

«Надеюсь, не придется его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную», — резюмировала знаменитость.

