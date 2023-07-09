12:21, 09 июля 2023
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«Теперь нас четверо»: Юлия Ковальчук сообщила о пополнении в семье
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук родила вторую дочь.
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук сообщила о пополнении в семье.
Певица замужем за Алексеем Чумаковым. В 2017 году у них родилась дочь, однако звездная семья до сих пор не показывает ее публике. Лишь иногда знаменитости рассказывают о принципах своего воспитания.
Недавно Ковальчук решила нарушить молчание и рассказать подписчикам о рождении второй дочери. Певица отметила, что ребенок — это продолжение любви родителей.
«Теперь нас четверо», — лаконично подписала фото Ковальчук.
Ранее мы писали, что вдова Алексея Петренко поделилась воспоминаниями и рассказала, как актер продавал туалетную бумагу ради подарка для нее.