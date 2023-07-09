«Теперь нас четверо»: Юлия Ковальчук сообщила о пополнении в семье

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук сообщила о пополнении в семье.

Певица замужем за Алексеем Чумаковым. В 2017 году у них родилась дочь, однако звездная семья до сих пор не показывает ее публике. Лишь иногда знаменитости рассказывают о принципах своего воспитания.

Недавно Ковальчук решила нарушить молчание и рассказать подписчикам о рождении второй дочери. Певица отметила, что ребенок — это продолжение любви родителей.

«Теперь нас четверо», — лаконично подписала фото Ковальчук.

Ранее мы писали, что вдова Алексея Петренко поделилась воспоминаниями и рассказала, как актер продавал туалетную бумагу ради подарка для нее.