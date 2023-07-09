Продавал туалетную бумагу: вдова Алексея Петренко рассказала о жизни с актером

Вдова Алексея Петренко рассказала о теплом воспоминании и мужском поступке актера.

Однажды Азима Абдумаминова поехала с Петренко в Лондон, где у него был запланирован концерт в королевском Альберт-холле. Перед выступлением они прогуливались по городу и даже успели зайти в один ювелирный магазин. Азиме приглянулась одна брошь, но, узнав цену, от подарка отказалась.

Однако Петренко не остановился и решил порадовать возлюбленную. Когда они вернулись в отель и зашли в туалет, Петренко куда-то пропал. Азима начала переживать, но заметила одну странность — все выходившие из туалета мужчины улыбались.

«В конце концов появляется и муж — тоже довольный, улыбка во все лицо, а в руках пачка фунтов стерлингов», — добавила она в интервью журналу «Караван».

Оказалось, что Петренко увидел рулон туалетной бумаги в туалете, спрятал его за телом, а когда люди нуждались в бумаге, просто продавал им. Люди смеялись, но деньги платили.

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