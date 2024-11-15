«Мы обсуждали наше будущее»: Олег Майами о решении Ольги Бузовой родить в 2025 году

Рэпер Олег Кривиков, известный под псевдонимом Олег Майами, прокомментировал слова поющей телеведущей Ольги Бузовой о том, что в 2025 году она планирует стать матерью. Он признался, что обсуждал с 38-летней артисткой общее будущее.

«Оля будет прекрасной мамой, я в этом уверен. Она к этому готова. Мы поделились на всеобщее обозрение личным, конечно, мы обсуждали наше будущее. Мы общаемся достаточно долго, просто мы об этом никогда никому не говорили. Мы видимся не так часто, но, когда видимся — запоминаем навсегда», - заявил Олег Telegram-каналу «Звездач» в ответ на вопрос о том, не рассматривает ли он Бузову в роли матери его детей.

Артист также отметил, что никогда не пиарился на романах с популярными девушками.

«Вы еще очень многое не знаете», - заинтриговал 33-летний Майами журналистов.

Он подчеркнул, что дуэт с Бузовой – это не про музыку. В первую очередь, по словам рэпера, они показали свою «маленькую историю» в песне.

Ранее мама Ольги Бузовой заявила, что певица может родить от основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова. Она заверила, что от Олега Майами или блогера Давида Манукфна (Давы) артистка рожать не собирается.

Напомним, в 2024 году Павел Дуров признался, что стал донором биоматериала и имеет 100 детей по всему миру.