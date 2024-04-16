«Теперь на сцене мы вдвоем»: Марина Хлебникова исполнила сокровенную мечту фаната

Певица Марина Хлебникова произвела фурор на «Круизе Ретро FM». Звезда 90-х пригласила на сцену своего фаната и поздравила его с днем рождения.

Артистка познакомилась с фанатом по имени Вячеслав в лифте. Мужчина представился и рассказал, что у него сегодня день рождения.

«И он мечтает, чтобы я его поздравила прямо на сцене. Так что теперь на сцене мы вдвоем. Мечты должны сбываться!» — рассказала она изданию 7Дней.ru.

Во время выступления на круизе Марина выглядела прекрасно: стройная, подтянутая, в черном костюме и пиджаке она произвела фурор. Певица исполнила хиты «Солнышко мое, вставай», «Мой генерал», «Чашка кофею», «Дожди» и другие.

Когда она попросила подпевать зал, зрители с удовольствием это сделали. Слова многих песен поклонники звезды до сих пор помнят наизусть.

Ранее в январе СМИ писали, что у артистки есть проблемы со здоровьем. Отмечалось, что у нее якобы начали отказывать пальцы рук из-за прогрессирующего ревматоидного артрита. Концертный директор Хлебниковой Данила Прайс заявил, что эти материалы не имеют настоящего основания и не соответствуют действительности.