«Мир не без „добрых людей“»: названы виновные в скандале с дочерью Любови Успенской

Недавно певица Любовь Успенская угодила в скандал после того, как ее дочь Татьяна Плаксина внезапно пропала. Девушка, находившаяся в Израиле, вернулась в Россию и заявила, что «сбежала» от матери. В беседе с aif.ru пресс-секретарь артистки Александр Иваненко впервые прокомментировал слова звездной наследницы.

После своего внезапного исчезновения Татьяна Плаксина записала компрометирующее видео для программы «Ты не поверишь!» на НТВ, в котором рассказала, почему сбежала в Израиль. Девушка утверждала, что пыталась скрыться от преследования матери, которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя». Дочь Любови Успенской также заявила, что ее якобы «насильно» госпитализировали в коммерческую клинику с помощью близких к певице людей.

По мнению Александра Иваненко, Татьяна Плаксина попала под влияние людей, которые «сводят ее с верного пути».

«По видео видно, что Таня не совсем в нормальном состоянии находится. К сожалению, мир не без „добрых людей“, периодически такие персоны всплывают, которые сводят ее с верного пути», — отметил пресс-секретарь Любови Успенской.

Александр Иваненко подчеркнул, что по-прежнему поддерживает контакт с девушкой. Собеседник издания отрицает факт того, что Татьяну Плаксину могли удерживать в клинике насильно.

«По поводу ее высказываний, что ее кто-то где-то удерживал. Если Таня и проходила реабилитацию, то после ковида, это было по ее желанию. В нашей стране невозможно никого и никуда посадить, запереть без воли человека», — заявил Александр Иваненко.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь артистки находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Евгений Бабичев допустил, что пропажа дочери Любови Успенской могла быть пиар-ходом.