Татьяна Навка ответила, вернется ли Александра Трусова на лед после свадьбы

Татьяна Навка предположила, что Александра Трусова вернется к фигурному катанию после свадьбы. Об этом олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала в интервью Sport24.

17 июня 2024 года Макар Игнатов предложил своей возлюбленной Александре Трусовой выйти за него замуж. Фигуристка сказала молодому человеку заветное «да» и сейчас вовсю готовится к свадьбе. Пара объявила о своих отношениях еще в январе, а до этого Александра встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Некоторые фанаты начали беспокоиться, что после замужества Трусова уже не выйдет на лед, однако олимпийская чемпионка Татьяна Навка уверена в обратном.

«Верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать? Многие выходили замуж, рожали детей и потом становились олимпийскими чемпионами», – утверждает спортсменка.

Напомним, на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине Александра Трусова заняла второе место. Золотую медаль тогда забрала Анна Щербакова.

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