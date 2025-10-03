Теперь «Дом-3»? Ксения Бородина запускает свое дейтинг-шоу

Телеведущая Ксения Бородина запускает свое дейтинг-шоу, в котором, предположительно, будет сводить людей. Подробности нового проекта пока не раскрывают.

Свою карьеру Бородина начинала с реалити «Дом-2». Много лет она наблюдала за образованием пар, семей, а также за скандалами. Затем она покинула шоу, но, судя по всему, не смогла до конца отказаться от проектов любовной направленности.

В Сети появилась информация, что Ксения решила выпустить свое шоу про знакомства, которое будет называться «Второй шанс». На данный момент набираются желающие участвовать в съемках.

«Ищем мужчин и женщин с опытом серьезных отношений, готовых к новым знакомствам», - сказано в объявлении о наборе участников.

Съемки шоу состоятся в конце октября. Сама Бородина в личном блоге пока не рассказывала о своей новой работе.

Напомним, что Ксения в этом году вышла замуж. Ее супругом стал блогер Николай Сердюков. Поклонники телеведущей негативно настроены по отношению к ее избраннику, так как считают его альфонсом. Но Бородина неоднократно заявляла, что счастлива с ним.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что происходит в браке Ксении Бородиной.