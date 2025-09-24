Беременность или развод? Продюсер раскрыл, что происходит в браке Бородиной и Сердюкова

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал последние слухи, которые ходят вокруг телеведущей Ксении Бородиной. В Сети обсуждают, что брак артистки трещит по швам, а еще, что она в третий раз беременна. По мнению Дворцова, проблемы в отношениях с Николаем Сердюковым у блогерши точно есть, а вот пополнения в семье ждать не стоит. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

В последнее время Николай стал реже выходить на связь с поклонниками и появляться в блоге жены, поэтому поклонники заговорили о ссорах молодоженов. И хоть Ксения пытается доказывать, что у них все в порядке, многие ей не верят. Проблемы в браке телеведущей обсуждают и в звездной тусовке, где уверены, что грядет развод.

«Следовало ожидать их развод, точнее, что их союз близится к разводу. Я уверен, что Ксения скоро откроет глаза на эту всю ситуацию, снимет свои розовые очки. В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его (Николая Сердюкова — прим. „Страсти“) не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да», — заявил Дворцов.

Комментируя свою пропажу из соцсетей, Сердюков делился, что просто слишком много работает. Эту информацию опроверг продюсер. Сергей Дворцов считает, что у блогера просто большое количество хейтеров. Не верит он и в беременность Бородиной, которую активно обсуждают в последние дни.

«Я думаю, что он редко появляется в Сети не из-за работы, а потому что боится хейтерства. Ксения беременна? Нет, уверен, что нет», — поделился Сергей Дворцов.

