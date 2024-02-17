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Опубликовано 17 февраля 2024, 17:41
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«Можете полюбоваться моей игрой»: Настасья Самбурская ответила на критику в сериале «Престиж»

Актриса Настасья Самбурская запустила ответ критикам ее игры в сериале «Престиж».
«Можете полюбоваться моей игрой»: Настасья Самбурская ответила на критику в сериале «Престиж»

© Tarakanov Vadim / East News

Актриса Настасья Самбурская, сыгравшая в новом детективном сериале «Престиж», столкнулась с критикой ее игры в картине. Артистка с насмешкой ответила недоброжелателям. Об этом сообщает The Voice.

В сериале актриса играет стервозную девушку, которая легко может оскорбить других людей и не видит ничего предосудительного в своем поведении.

Некоторые блогеры обратили внимание на характер героини Настасьи Самбурской и начали ее критиковать. Актриса решила ответить недоброжелателям.

«Самбурская постоянно играет змею. Видно, что по жизни тоже такая», — написал один из пользователей Сети. «Вы весьма проницательны! Я именно такой человек», — ответила артистка.

«Как же Самбурская убого играет», — высказал мнение другой. «Не знаю, мне нравится», — с насмешкой ответила актриса.

Кроме того, Настасья Самбурская решила придать огласке высказывания недоброжелателей и сделала скрин с неприятными комментариями.

«Можете полюбоваться моей филигранной игрой в сериале „Престиж“», — написала артистка.

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Источник фото:Tarakanov Vadim / East News
Источник:The Voice
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Настасья Самбурская
актриса
сериал
критика