«Можете полюбоваться моей игрой»: Настасья Самбурская ответила на критику в сериале «Престиж»

Актриса Настасья Самбурская, сыгравшая в новом детективном сериале «Престиж», столкнулась с критикой ее игры в картине. Артистка с насмешкой ответила недоброжелателям. Об этом сообщает The Voice.

В сериале актриса играет стервозную девушку, которая легко может оскорбить других людей и не видит ничего предосудительного в своем поведении.

Некоторые блогеры обратили внимание на характер героини Настасьи Самбурской и начали ее критиковать. Актриса решила ответить недоброжелателям.

«Самбурская постоянно играет змею. Видно, что по жизни тоже такая», — написал один из пользователей Сети. «Вы весьма проницательны! Я именно такой человек», — ответила артистка.

«Как же Самбурская убого играет», — высказал мнение другой. «Не знаю, мне нравится», — с насмешкой ответила актриса.

Кроме того, Настасья Самбурская решила придать огласке высказывания недоброжелателей и сделала скрин с неприятными комментариями.

«Можете полюбоваться моей филигранной игрой в сериале „Престиж“», — написала артистка.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце отказалась от алкоголя после встречи с известным экстрасенсом.