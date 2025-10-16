«Теперь буду наблюдать»: певица Диана Гурцкая заявила, что не знала о новых отношениях 18-летнего сына

Российская певица Диана Гурцкая заявила, что ничего не знала о новых отношениях 18-летнего сына Константина. Более того, ей не было известно о проблемах наследника со здоровьем.

Во время Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который проходит в Москве с 14 по 16 октября, артистка пообщалась с журналистами. В честности, Telegram-канал «Звездач» поинтересовался у Дианы о недавней публикации ее сына в соцсети. В своем личном блоге молодой человек выложил фото с таинственной незнакомкой.

Высинилось, что Гурцкая была не в курсе о новой девушке парня. Исполнительница пообещала расспросить о ней самого Константина.

«Спасибо, что рассказали! У Кости очень много друзей, мы прекрасно общаемся. Кроме того, что я мама, я еще и друг для него. Он ничего не скрывает от меня. Думаю, если будет что-то серьезное, вы об этом все узнаете. Но пока рано об этом говорить», — ответила Диана.

Также мимо певицы прошли и откровения наследника о том, что он столкнулся с депрессией.

«Я ничего такого не вижу. Но теперь буду наблюдать в соцсетях. Мне ничего об этой проблематике неизвестно, поэтому ничего не могу сказать», — заявила знаменитость.

Ранее Диана Гурцкая поблагодарила звезд за безвозмездное участие в ее фестивале для детей.