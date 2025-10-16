Гурцкая поблагодарила звезд за безвозмездное участие в ее фестивале для детей

Артисты приняли участие в благотворительном фестивале для незрячих и слабовидящих детей «Белая трость» без какого-либо вознаграждения. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила основатель мероприятия, народная артистка России Диана Гурцкая.

Певица выразила признательность коллегам за их готовность помочь и бескорыстную работу. Несмотря на плотный график, никто из приглашенных звезд не отказался от участия.

«Огромное количество моих коллег, которые на самом деле ни разу не сказали слово "нет". Хотя я понимаю их занятость, они абсолютно безвозмездно работают сегодня, поют с нашими детьми», — поделилась Гурцкая.

Отдельно артистка подчеркнула ту теплоту и отдачу, с которой знаменитости общаются с юными участниками фестиваля. По ее словам, организовать такое масштабное событие в одиночку было бы невозможно.

«Огромное спасибо всем, кто нам помогает, потому что я всегда говорю: "Конечно, я об этом мечтала. Но эта мечта исполнилась благодаря тому, что вокруг меня огромное количество людей — добрых, замечательных, удивительных, которые видят и слышат сердцем". Я очень рада, что наши артисты приходят на наш фестиваль, и они настолько дарят детям тепло. Это невероятно!» — добавила Диана Гурцкая.

Фестиваль «Белая трость» традиционно собирает известных исполнителей, которые выступают вместе с детьми, помогая им раскрыть свой творческий потенциал и почувствовать уверенность в себе.

