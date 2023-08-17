«Речь идет об угрозе убийством»: правоохранители начали проверку из-за сообщений Ладе Дэнс

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что правоохранители начали проверку сообщений с угрозами певице Ладе Дэнс. За помощью к юристу обратился директор знаменитости Сергей Пудовкин. Информация появилась на сайте телеканала «360».

В Сети опубликовали видео-комментарий Жорина, где он рассказывает о ситуации с участием звезды.

«По просьбе Сергея Пудовкина <…> наша коллегия адвокатов занялась изучением медиапространства на предмет распространения не соответствующей действительности и порочащей информации об обстоятельствах ДТП, в котором серьезно пострадала Лада Дэнс», — объяснил юрист.

Не так давно стало известно, что в адрес Лады Дэнс поступают угрозы. Было подготовлено заявление, которое направили в правоохранительные органы. Юристы надеются, что личность злоумышленника будет установлена.

«Речь идет об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью», – отмечается в сообщении.

По словам адвоката, если вина будет доказана, то преступник может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что после аварии певице начали писать сообщения с угрозами. Они приходили через соцсети. Кроме того, были и звонки. Об этом рассказал Сергей. Он добавил, что сейчас проходит проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, что Ладу Дэнс переводят в другую больницу, чтобы спасти от неадекватного поклонника.