Теперь брюнетка: Ксения Собчак кардинально сменила имидж

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решилась на перемены и кардинально сменила имидж. Знаменитость впервые за долгое время перекрасилась в брюнетку. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Ксения Собчак на выходных отправилась в салон красоты, где решила изменить имидж и перекрасилась в брюнетку. Телеведущая поделилась в личном блоге видео с кадрами в новом образе.

Результат удивил подписчиков Ксении Собчак. Для многих такое преображение стало неожиданностью, поскольку на протяжении многих лет телезвезда не изменяла своему блонду.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак заявила, что хотела бы приостановить журналистскую деятельность, так как она устала. Однако, по словам знаменитости, если она остановится, то уже не сможет никогда вернуться.

«Слушайте, очень хочется [отдохнуть]. Но нельзя слезть с этого велосипеда. Если все остановится, то все остановится уже невозвратно. Поэтому работаем, только вперед. Отдыхать будем на пенсии», — поделилась Ксения Собчак.