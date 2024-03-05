«Невозвратно»: Ксения Собчак сделала заявление о завершении журналистской деятельности

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что очень хочет отдохнуть от журналистской деятельности, так как она устала. Однако, по ее словам, если она остановится, то уже не сможет никогда вернуться.

В личном Telegram-канале Ксения ответила на вопросы поклонников и затронула тему завершения карьеры. У нее спросили, не задумывалась ли она уйти из профессии или хотя бы взять паузу, на что журналистка ответила – такие мысли ее действительно посещают. Правда, она старается сразу же от них избавляться.

«Слушайте, очень хочется [отдохнуть]. Но нельзя слезть с этого велосипеда. Если все остановится, то все остановится уже невозвратно. Поэтому работаем, только вперед. Отдыхать будем на пенсии», - поделилась Собчак.

Напомним, что Ксения уже несколько лет развивает свой медиа-холдинг «Осторожно медиа». Она публикует интервью с известными людьми, а также россиянами с интересными судьбами. Кроме того, раз в неделю она делает обзоры на главные мировые и российские новости. Также Собчак выпускает подкасты и статьи.

Ранее Ксения Собчак заявила о негативном влиянии КВН на юмор.