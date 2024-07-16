Тенор Эйвазов сказал два слова после развода с Анной Нетребко: поклонники удивлены

В июне 2024 года стало известно о разводе Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова после девяти лет брака. Артисты отметили, что им удалось сохранить дружеские отношения. Более того, они намерены продолжить совместные выступления. В социальных сетях тенор продолжает оставлять хвалебные комментарии под постами бывшей супруги.

Недавно оперная певица в последний раз в сезоне вышла на сцену театра «Ла Скала», исполнив роль Турандот. Анна написала на своей страничке в социальных сетях, что это были прекрасные восемь спектаклей. Она поблагодарила зрителей за внимание и пожелала всем хороших каникул.

Экс-супруг звезды, который активно комментирует ее публикации, не удержался и в этот раз.

«Принцесса навсегда!», — написал Эйвазов под постом Нетребко, имея в виду принцессу Турандот.

Нетребко и Эйвазов поженились в 2015 году, свадьба прошла в Вене. Юсиф принял не только Анну, но и ее сына, страдающего аутизмом. Благодаря жене карьера Эйвазова сильно продвинулась, он стал выступать с ней в спектаклях на престижных площадках.

26 июня 2024 года пара объявила о разводе после счастливых лет брака. Решение расстаться было для супругов трудным. В тот же день Эйвазов показал, как проводит время с сыном Нетребко Тьяго.

Ранее психолог Самбурский в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказал, что Нетребко относилась к экс-супругу как к сыну.