«Принудительная распродажа неликвидов»: названа причина развода Нетребко и Эйвазова

В июне 2024 года стало известно о разводе Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Артисты отметили, что им удалось сохранить дружеские отношения. Более того, они намерены продолжить совместные выступления. В Сети считают, что сохранить брак помешали отношения на расстоянии и отсутствие общих детей. Психолог Станислав Самбурский придерживается иного мнения. В беседе с сайтом «Страсти» он заявил, что у Юсифа возникла потребность в самоутверждении: более успешная жена относилась к нему как к сыну.

«Анна Нетребко, как и большинство вокалистов, обладает истероидным типом поведения. Ей важно быть на виду, быть на пьедестале, даже находясь в кругу семьи. В публичном пространстве Анна часто рассказывает, что гордится сыном Тьяго и как заботится о нем. Особенный ребенок идеально подходит для того, чтобы не оттягивать от героини внимание публики, которым питаются истероиды. Здесь работает сочетание её эмпатичности с альтруистическими тенденциями. Забота о ребенке с аутизмом дает Анне дополнительные очки социальной ответственности: ей приятно получать внимание и как героической женщине, и как заботливой матери», — высказался эксперт.

С Юсифом Анна познакомилась в Риме и первоначально она увлеклась им как привлекательным мужчиной.

«Я явилась в Рим со страшным нежеланием быть там, и к тому же с невыученной партией. Но когда увидела партнера ростом 1,83 метра и услышала его чистую русскую речь, потеплела», — говорила певица изданию HELLO!.

Анна и Юсиф оба экстраверты и при желании могут общаться и поддерживать отношения на расстоянии. Идеальная пара для и творческий союз для людей, которые имеют напряженный гастрольный график. С точки зрения психологии пара имеет потенциал для долгосрочной связи.

«Если смотреть на то, как изменился график выступлений Юсифа после начала отношений с Анной Нетребко, видно, что прима стала прожимать для возлюбленного контракты. Прямо как принудительная распродажа неликвидов: чтобы купить что-то ценное, в комплекте нужно взять ненужную вещь. За годы продвижения Юсифа она своей динамикой власти превратила мужа во второго сына. И тоже особенного. Часто Анна Нетребко выступала на сцене с мужем, хотя они исполнители разного уровня. Для психотипа Анны не нужны соперники на сцене: бриллианту нужна дорогая инкрустация, а не второй бриллиант. Юсиф в статусе мужа идеально подходил для того, чтобы не оттягивать внимание. Дополнять, как дорогой аксессуар, и не соперничать на пьедестале. За время брака с Анной Нетребко, Юсиф стал народным артистом Азербайджана, но для широкой публики он — муж Нетребко», — считает психолог.

Юсиф Эйвазов, находясь в отношениях с Анной Нетребко, мог испытывать конфликт ролей. В ситуации, когда жена более известна, у супруга развивается диссонанс, когда собственные успехи оказываются в тени достижений супруги. Отдаление от жены могло быть потребностью в самоутверждении. Это естественное желание восстановить личную целостность и автономию, которые являются основами психологического благополучия человека.