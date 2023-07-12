Отвалила 15 млн: прибалтийский риэлтор подтвердил приезд Аллы Пугачевой в Юрмалу на виллу «Марта»

Певица Алла Пугачева приехала на виллу «Марта» в Юрмалу. Это подтвердил прибалтийский риэлтор, сдающий элитный особняк.

Подробности привел сайт mk.ru.

Риэлтор рассказал, что виллу арендовала Пугачева. «Вилла «Марта» на данный момент занята, там живут люди», - сообщил он, подтвердив приезд звездной семьи.

Выяснилось, что данный объект не сдают посуточно: виллу предлагают минимум на месяц, но лучше на весь сезон. По словам агента по недвижимости, владельцам невыгодно сдавать ее на короткий срок: вилла требует сложной подготовки к приезду людей.

«На данный момент она сдана до конца лета», - сообщил источник.

Стоимость аренды элитной виллы начинается от 35 тыс. евро в месяц, но в летний сезон сумма в несколько раз выше.

«Вилла стоила в районе 150 тысяч в месяц летом (около 15 млн рублей – прим.)», - сказал собеседник, добавив, что не в сезон аренда обойдется в 10 тыс. евро.

Неудивительно, что Пугачева отвалила за виллу такие деньги: здесь 210 квадратов площади, две спальни, гостиная, все оборудовано по последнему слову техники. Не так давно виллу превратили в настоящую резиденцию: были сделаны пристройки, появились библиотека, столовая, художественная галерея.

Ранее экс-работники Пугачевой сообщали, что Пугачева приедет в Юрмалу в ближайшее время. Утверждалось, что она арендовала дом со скидкой.