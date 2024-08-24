«Спортсменки смогут продлить карьеру»: Мария Шарапова инвестировала в компанию по заморозке яйцеклеток

Мария Шарапова призналась, что инвестировала средства в компанию, занимающуюся заморозкой яйцеклеток.

Российская теннисистка планировала вложиться в какой-нибудь стоящий проект. Ее выбор пал на фирму Cofertility, основанную два года назад. Проект нацелен помогать женщинам в заморозке яйцеклеток при условии, если половину из них согласятся пожертвовать людям, которые не могут стать по каким-то причинам родителями.

Мария инвестировала в фирму, заверив, что данная проблема является актуальной для спортсменок. Из-за постоянных тренировок и соревнований у женщин не находится времени на личную жизнь и отношения. Иногда из-за этого женщины не успевают подумать о том, чтобы завести семью.

«Сейчас делается акцент на спортсменках и их достижениях... Если они смогут продлить карьеру на своих условиях, заморозив яйцеклетки в более молодом возрасте, у них, возможно, будет больше времени посоревноваться на самом высоком уровне...», — заявила Шарапова в беседе с изданием Vogue.

Сама Мария впервые стала мамой в 35 лет. Она родила сына, которому дала имя Теодор.

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